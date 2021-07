«Lady Diana sarebbe orgogliosa di William e Harry e delle meravigliose mogli»: l'intimo racconto di Sarah Ferguson

Sarah Ferguson, al tempo unita da un forte legame di amicizia con Lady Diana, crede che la defunta principessa del Galles sarebbe oggi molto fiera dei suoi due figli William e Harry e delle loro mogli Kate Middleton e Meghan Markle. La duchessa di York si lascia andare ad un intimo racconto in un'intervista a People.

APPROFONDIMENTI L'ANNUNCIO Meghan Markle produrrà per Netflix "Pearl", la sua... PODCAST Harry e Meghan, lo scontro con la Royal Family e la crisi della... IL RICONOSCIMENTO Meghan e Harry: il premio per l’ambiente nonostante l’uso... ROYAL FAMILY Meghan e Harry, l'accordo con Netflix da 72 milioni: ma in 10... GOSSIP Royal Family, Euro 2020: questa sì che è passione per...

«Sarebbero stati il suo rifugio»

La duchessa di York ha riflettuto sull'amore di Diana Spencer per la famiglia affermando: «Se fosse seduta con me in questo momento, so che direbbe: "Sono così orgogliosa di entrambi i miei ragazzi e delle meravigliose mogli che hanno scelto"».

Meghan Markle e Harry, il retroscena. «Anna gli proibì di sposarla». Così iniziò la guerra

Secondo Sarah Ferguson la sua amica d'infanzia sarebbe stata poi «ossessionata dai propri nipoti»: George, Charlotte e Loius, figli del duca e la duchessa di Cambridge e Archie Harrison e la piccola Lilibet Diana, figli del duca e la duchessa del Sussex. La Duchessa di York ha detto: «Lei sarebbe proprio come me, ossessionata dai suoi nipoti. Perché è quello che amava», spiegando che, prima della morte nel 1997, Diana aveva «adorato» i propri nipoti e «adorato i ragazzi», gli stessi che oggi sarebbero stati per lei un «rifugio. Il suo paradiso».

Sarah Ferguson explains what Diana would have thought of Meghan and Kate https://t.co/vD8sLtI3zo pic.twitter.com/o0LBGxfYTh — The Mirror (@DailyMirror) July 15, 2021

Harry e Meghan, lo scontro con la Royal Family e la crisi della monarchia

Eppure il principe Harry, in merito alla decisione di fare un passo indietro dai loro ruoli della famiglia reale, aveva detto a Oprah Winfrey che secondo lui sua mamma sarebbe stata «molto arrabbiata» per la propria scelta. «Penso che si sentirebbe molto arrabbiata per come è andata a finire tutto questo e molto triste, ma alla fine, tutto ciò che vorrebbe è la nostra felicità».

Proprio all'inizio di questo mese, il principe Harry e il principe William si sono di nuovo ritrovati dopo diverso tempo per inaugurare la statua in onore della madre al Sunken Garden di Kensington Palace in occasione del suo mancato sessantesimo compleanno.

Meghan, Harry e la Royal Family: William ore teme le mosse del fratello. Non si placano gli scambi di accuse