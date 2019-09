Nicola Fratoianni ha sposato Elisabetta Piccolotti: nozze celebrate da Nichi Vendola a Foligno

di Giovanni Camirri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Compagni per sempere: l'onorevole di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni si è sposato martedì pomeriggio, a, consua compagna da 10 anni. A celebrare il matrimonio, nella Sala Sisto IV di Palazzo Trinci, è stato Nichi Vendola , ex presidente della Regione Puglia, amico di lungo corso della coppia e politico col quale lo stesso Fratoianni ha vissuto fianco a fianco l'impegno civile e istituzionale.Fratoianni e Piccolotti (anche lei impegnata in politica, sempre con Sinistra Italiana, di cui è uno dei personaggi di punta in Umbria) fanno coppia da 10 anni, con gli ultimi sei vissuti insieme a. I due hanno un bimbo di sei anni. Alla cerimonia sono intervenuti in tanti e tra loro esponenti storici della sinistra italiana come Fabio Mussi, Paolo Cento,, Gennaro Migliore e con loro la scrittrice Michela Murgia, solo per citare alcuni tra gli ospiti più noti.