Kledi Kadiu sposa la sua Charlotte: «Un giorno che non credevo sarebbe mai arrivato»

Kledi Kladiu, mini luna di miele con la baby fidanzata Charlotte Lazzari e la figlia Lea

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fiori d'arancio pere la sua giovane compagnaLa coppia, che due anni fa ha avuto una figlia, è convolata a nozze. Le immagini degli sposi sono apparse sui social. Al settimanale "Gente" le immagini in esclusiva. Il ballerino, ex stella di "Amici", ha ringraziato sututti quelli che si sono congratulati e gli sono stati vicini in un momento così importante per la sua vita.Nel post si legge: «Grazie a tutti i nostri amici che hanno condiviso questo Giorno per me molto importante, un giorno che non credevo sarebbe mai arrivato. L’amore per Charlotte e per la nostra meravigliosa Lea, le parole che hanno introdotto la cerimonia, l’affetto delle nostre famiglie e dei nostri amici venuti da vicino e da lontano hanno coronato il nostro amore e reso tutto perfetto. Grazie per l’esplosione di emozioni che mi avete regalato. Grazie a Charlotte per essere la donna che ho sempre desiderato e per avermi reso padre della nostra Lea».E pensare che il 44enne aveva dichiarato di non pensare al matrimonio. Qualche anno fa la svolta: ha conosciuto la danzatrice e insegnante di yoga Charlotte, di quasi 20 anni più giovane, e ha annunciato ai fan di avere trovato la donna giusta finalmente.I due hanno coronato il loro sogno d'amore già due anni fa, quando è nata la piccola Lèa, che ha visto la luce il 12 gennaio 2016. Kledi, che sta trascurando la televisione per il momento, è un papà perdutamente innamorato della sua piccola.