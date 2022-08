Kledi Kadiu, la dolce dedica al figlio malato nel giorno del suo primo compleanno

Grandi festeggiamenti per la famiglia di Kledi Kadiu. Gabriel, il secondo figlio del ballerino e della moglie Charlotte Lazzari, compie oggi 1 anno e per l'occasione il padre ha postato un video dedicato al bimbo, nato il 29 agosto 2021 e ammalatosi quasi subito di meningoencefalite, un'infiammazione che colpisce le meningi e il cervello, diagnosticata a pochi giorni di vita.

Kledi Kadiu, la dolce dedica al figlio malato

«Non ci sono parole per raccontare il tuo primo giro intorno al Sole – si legge nel post pubblicato da Kledi, che per la breve clip ha scelto alcune delle foto di famiglia più significative –. Sei la nostra meraviglia. Felice compleanno piccolo grande Samurai». Un pensiero delicato e una dolce dedica che ha emozionato il popolo del web, a partire da alcune amiche colleghe quali Rossella Brescia, Fiorella Mannoia, Veronica Peparini, Andreas Muller, Anbeta e Marcello Sacchetta.

Kledi Kadiu, la malattia del figlio

Il ballerino ha parlato per la prima volta della malattia del figlio lo scorso marzo, spiegando come Gabriel soffra di meningoencefalite: «Dopo oltre un mese e mezzo di ricovero in terapia intensiva e tanti, tantissimi esami siamo tornati a casa, consapevoli che il percorso di ripresa sarebbe stato lungo e impegnativo. Abbiamo intrapreso fin da subito un percorso di riabilitazione precoce che ci ha permesso di capire fino in fondo come aiutare nostro figlio al meglio attraverso il gioco e la stimolazione finalizzata». Un percorso che dura tutt'oggi e che non prescinde dall'amore sconfinato dei genitori per il piccolo Gabriel.