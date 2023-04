Kim Kardashian, la sosia muore a 34 anni per infarto: si era appena sottoposta a un intervento di chirurgia plastica

Christina Ashten Gourkani, star di OnlyFans e sosia di Kim Kardashian è morta per infarto dopo essersi ripresa da un intervento di chirurgia plastica, come ha confermato la sua famiglia. La 34enne, conosciuta è morta in ospedale giovedì, poche ore dopo aver subito un intervento di chirugia plastica.

La sua famiglia, affranta, ha condiviso la triste notizia online e ha aperto una pagina GoFundMe nel tentativo di contribuire al pagamento del suo funerale la prossima settimana.



Cosa è successo

In una dichiarazione sulla pagina, la famiglia ha espresso il proprio choc e la propria tristezza per la notizia, oltre a descrivere l'accaduto. Si legge: «È con profondo dolore e un cuore immensamente spezzato che dobbiamo condividere la più sconvolgente, sfortunata e inaspettata scomparsa della nostra bellissima e amata figlia e sorella Christina Ashten Gourkani». Il testo prosegue descrivendo il terribile momento in cui qualcuno si è reso conto che Christina stava morendo. E' stato riportato che alle 4.30 del mattino la famiglia è stata chiamata e qualcuno urlava: «Ashten sta morendo, Ashten sta morendo».

La famiglia ha descritto come la telefonata sia stata un incubo, prima di assistere al rapido declino di Christina in seguito all'arresto cardiaco. L'hanno descritta come «uno spirito libero così premuroso e amorevole che si prendeva sempre il tempo di portare un sorriso sul volto di chiunque incrociasse».

Alla fine del tributo, hanno scritto: «Christina Ashten Gourkani sarai per sempre il nostro angelo custode».

L'addio social

Molti dei suoi fan e follower hanno reso omaggio alla star dopo la notizia. La collega Mary Magdalene, modella di OnlyFans, le ha reso un tributo su Instagram. Ha scritto: «Non la conosco, l'ho sempre vista casualmente su Instagram e ho pensato che fosse molto carina, ma è così triste che sia morta a causa della chirurgia plastica. È così spaventoso perché non sai mai quando morirai a causa della chirurgia plastica».

Mary, che ha rischiato di morire in seguito a un intervento chirurgico, ha continuato a mettere in guardia gli altri sui pericoli di andare sotto i ferri. Ha pregato chiunque stesse pensando di sottoporsi a un'operazione di «trovare un buon medico» per ridurre le possibilità di errore.