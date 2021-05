Kim Kardashian, la regina del fotoritocco ci ricasca e sbaglia ancora: «Solo 4 dita?». Fan increduli

La regina del fotoritocco Kim Kardashian torna a sbagliare. Stavolta il post incriminato la ritrae su una spiaggia in bikini, ma pare manchi un dito al suo piede. Accorsi i fan sconcertati sui social per segnalare l'errore di modifica. Un fallimento epico dell'utilizzo di Photoshop che va a sommarsi a quelli già noti che vedono la Kardashian protagonista di numerose critiche.

Critiche e difese - Una foto che la quarantenne star dei reality, ha pubblicato per "risvegliare" gli animi dei suoi follower ma che ha avuto un effetto contrario. Nella foto, Kim è vista appoggiata a un tronco di albero caduto con il piede destro poggiato contro il ramo. Ma le curve della bomba sexy stavolta lasciano spazio ad altri commenti: «Solo 4 dita?» e un altro ha aggiunto: «Ha 4 dita??» Mentre un altro ha sottolineato che sembra che manchi una parte di albero dalla foto. Tuttavia, altri hanno cercato di prendere le difese dell'influencer spiegando che il problema non è causato da un fotoritocco errato ma semplicemente dal fatto che un dito è coperto dalla sabbia che lo copre completamente.

Kim è tornata molto attiva con foto audaci sui social da quando si è separata dal marito Kanye West. La star del reality ha chiesto il divorzio dal rapper a febbraio e ha condiviso la sua felicità di andare avanti con la sua vita. In una clip in lacrime per un prossimo episodio di Keeping Up With The Kardashians, Kim ha riflettuto sul suo anno tumultuoso e ha insistito sul fatto di essere pronta ad abbracciare i bei tempi.