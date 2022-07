William e Kate in tribuna per Djokovic-Sinner. Il vestito di lei è stupendo: ecco quanto costa

Il torneo di tennis di Wimbledon ha il potere di attirare molte celebrità e tra queste non potevano certo mancare il principe William e Kate Middleton. La coppia reale è apparsa per la prima volta, in questa edizione, nella Royal Box per assistere all'incontro tra Novak Djokovic e Jannik Sinner e quella del britannico Cameron Norrie.

La Royal Box, situata sul Centre Court presso il leggendario impianto sportivo di Wimbledon, dispone di 74 posti riservati alla famiglia reale e agli ospiti invitati dell'All England Lawn Tennis and Croquet Club. Gli organizzatori di Wimbledon hanno anche distribuito centinaia di biglietti gratuiti ai rifugiati ucraini nel tentativo di accoglierli nelle loro nuove case.

CHI ERA NELLA ROYAL BOX

Kate Middleton e il principe William sono stati fotografati durante il match tra Novak Djokovic e Jannik Sinner, con Kate che indossava nuovamente un abito blu a pois di Alessandra Rich per l'occasione. Ma insieme a loro erano presenti anche i genitori della duchessa di Cambridge, Carole e Michael Middleton, che si sono uniti alla coppia reale per assistere all'appassionante match di tennis vinto da Novak Djokovic per 3 a 2.

Ai reali si sono uniti anche sua altezza reale la cuchessa di Gloucester, Birgitte van Deurs, e il dottor Tristram Hunt, direttore del Victoria & Albert Museum, ma anche il comico e scrittore David Walliams. Tutti insieme nella Royal Boc con il principe William e Kate Middleton che ha sfoggiato un abito a pois da quasi 2mila euro.

QUANTO COSTA L'ABITO DI KATE



La duchessa di Cambridge ha preso posto in tribuna a Wimbledon con un abito blu a pois bianchi, già indossato precedentemente in altre occasioni, continuando la sua campagna di sostenibilità che la porta spesso a riciclare gli abiti del suo ricco guardaroba.

L'abito firmato Alessandra Rich presenta maniche a tre quarti, collo alto, cintura in vita e orlo midi. L'abito midi in crêpe de chine di seta a pois plissettato è venduto al dettaglio per più di 1.500 sterline che al cambio attuale corrispondono a poco meno di 2mila euro. Un abito costoso per un'occasione pubblica davvero importante che ha acceso i riflettori sulla tribuna di Wimbledon, togliendo visibilità alla vittoria di Novak Djokovic, campione in carica del torneo, chiamato a difendere il titolo, ma che oggi con l'italiano Jannik Sinner ha dovuto sudare più del dovuto.