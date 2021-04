Kate e William condividono un video molto personale: «Per il nostro anniversario di matrimonio»

«Grazie a tutti per i messaggi gentili che abbiamo ricevuto in occasione del nostro anniversario di matrimonio. Siamo enormemente grati per i dieci anni di supporto che abbiamo ricevuto per la nostra famiglia». Così la duchessa Kate Middleton e il principe WIlliam hanno voluto ringraziare, con un video celebrativo, l'importante ricorrenza. Dopo le foto, e l'immagine di Kate che mostrava la collana di oro bianco e brillanti, il regalo di nozze del marito, e la costante attenzione della stampa britannica per la coppia (decisamente la più popolare in questo momento, dopo lo "strappo" di Harry e Meghan), è arrivato anche un breve filmato che mostra alcuni momenti di serenità con i figli.

Thank you to everyone for the kind messages on our wedding anniversary. We are enormously grateful for the 10 years of support we have received in our lives as a family. W & C

