Kate Middleton e William tornano in pubblico, ma dietro di loro appare un terzo incomodo. «Guarda chi c'è...». I duchi di Cambridge sono apparsi in pubblico per la prima volta insieme nel 2021. Kate e William hanno organizzato una videocall per parlare con alcuni operatori sanitari, una delle categorie più impegnata sul fronte della lotta al Covid.

I genitori di George, Charlotte e Louis si sono connessi da Anmer Hall, la loro residenza nel Norfolk, dove stanno trascorrendo questo periodo di lockdown. Kate Middleton e William, che sono apparsi molto affiatati, hanno parlato anche dei loro bambini. Di come sia «fun» ovvero divertente la didattica a distanza e di come i piccoli siano sempre più consapevoli della situazione.

Ma ai più attenti non è sfuggito un particolare. Dietro ai duchi di Cambridge, è spuntato un "terzo incomodo". Si tratta del piccolo George, o meglio di una sua fotografia. Proprio dietro mamma e papà, è stata collocata una cornice con la foto del principino diffusa in occasione del suo sesto compleanno. I fan si sono interrogati sul motivo. Una semplice coincidenza o, come la regina, i duchi di Cambridge utilizzano le cornici per inviare messaggi ai sudditi. Prove di trono anticipate? Staremo a vedere.

