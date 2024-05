Kate Middleton non tornerà agli impegni pubblici. Kensington Palace lo ha reso ufficiale qualche giorno fa confermando, dunque, le voci secondo cui la battaglia della principessa contro il cancro si fa sempre più dura. E con Kate ancora in cura e Carlo che sta affrontando anche lui la malattia, il peso della corona grava tutto sulle spalle di William che, però, in questo momento può contare sulla sua numerosa famiglia. In particolare sulle sue cugine: Beatrice, Eugenia e Zara che, considerata l’attuale penuria di Royal disponibili a fare le veci di Carlo e Kate, risultano le candidate più affidabili e sicure per sostituirli nelle occasioni ufficiali. Come è successo al Garden Party organizzato a Buckingham Palace il 21 maggio: William, che ha fatto le veci del re assente, è stato supportato dalle sue familiari. Ma chi sono le tre cugine del futuro re e che ruolo hanno nella Royal Family?

Beatrice di York

La figlia di Andrea e Sarah Ferguson, 35 anni, non è una working Royal e non può rappresentare ufficialmente re Carlo. Ha il titolo di principessa ma deve lavorare per guadagnarsi da vivere. Per di più, il padre Andrea è sempre in disgrazia a causa delle ripercussioni dello scandalo Epstein, e per un periodo è stata allontanata anche lei da corte, colpevole solo di un’inevitabile associazione. Ma ora Buckingham Palace ci ha ripensato anche se a corte si sono affrettati a spiegare che, al di là della presenza al Garden Party, non si preparano ad assegnarle particolari ruoli ufficiali. Anche se potrebbe tornare part-time. La principessa è, infatti, molto impegnata con il suo lavoro (è vice presidente delle Partership Strategiche presso Afiniti, un’azienda tecnologica americana), con numerose charity e con la sua famiglia – il marito Edoardo Mapelli Pozzi e la figlia Sienna, di 2 anni e mezzo. Ma ha una vasta esperienza in fatto di eventi ufficiali: quando era viva, la nonna Elisabetta II la voleva sempre a Buckingham Palace. Ed è dotata di capacità diplomatiche che avrebbero spinto Carlo III a prenderla in considerazione anche per un altro appuntamento imminente. A fine giugno, l’imperatore giapponese Naruhito e la moglie Masako saranno a Londra in visita ufficiale. Un evento molto atteso a cui, però, Kate Middleton non potrà partecipare. Al suo posto, in una tiara sfavillante e accanto a William, ci sarà proprio Beatrice. Sarà lei a sedere a tavola con gli ospiti di prestigio invitati per l’occasione.

Eugenia di York

Come la sorella Beatrice, anche Eugenia potrebbe tornare a corte. Sesta nipote della compianta Elisabetta II, da bambina ha dovuto lottare contro una grave forma di scoliosi che l'ha portata a un intervento chirurgico e contro la spietatezza dei tabloid che avevano definito lei e sua sorella Beatrice le ragazze più ineleganti del regno. Ha trovato l'amore nel 2010 incontrando Jack Brooksbank e nel giorno del suo matrimonio (12 ottobre 2018) ha vissuto il suo riscatto: il brutto anattroccolo non solo diventa cigno, ma dà lezione a tutti meritando l'appellativo di "principessa body positive" per via della scelta di mettere in risalto con la scollatura del suo abito da sposa ciò che la rende "imperfetta" e proprio per questo unica: la lunga cicatrice che le percorre la schiena, memoria visiva dell'intervento alla spina dorsale subìto da bambina. La principessa è solo decima in linea di successione e non solo ha un lavoro tutto suo, come direttore associato presso la galleria d'arte Hauser & Wirth a Londra, ma nel 2017 ha anche co-fondato con la sua amica Julia de Boinville The Anti-Slavery Collective, organizzazione no-profit nata dopo una visita a un rifugio per donne vittime della tratta di esseri umani in India.

Zara Tindall

Figlia della principessa Anna e amata nipote della regina Elisabetta, Zara a 43 anni si conferma uno dei personaggi più amati all’interno della royal family ma è anche una delle Windsor con meno incarichi ufficiali. Per volontà dei genitori – la principessa Anna, appunto, e il primo marito Mark Phillips – lei e suo fratello alla nascita non hanno ricevuto alcun titolo reale. In questo modo, liberi di costruirsi la vita che volevano, i due sono cresciuti senza vincoli, andando ognuno per la sua strada. Quella del marketing nella Formula Uno per il fratello Peter. Quella dell’equitazione per Zara con tanto di medaglia d’argento alle Olimpiadi di Londra nel 2012. Con il marito ex rugbista Mike Tindall ha tre figli: Mia nel 2014, Lena, nel 2018 e Lucas nel 2021.

Le ex alleate di Harry

Oneri e onori. Se le tre cugine, infatti, saranno sempre più presenti, il loro “ritorno” a corte avrà però inevitabilmente un prezzo molto alto. Dopo aver disobbedito più volte negli ultimi anni gli ordini dello zio sovrano, incontrando il cugino ribelle quasi di nascosto, Beatrice, Eugenia e Zara, dovranno infatti tenersi lontane dallo scomodo Harry. Le tre cugine non si sono recate neppure alla cerimonia per il decennale degli Invictus Games, svoltosi nella cattedrale di St Paul’s. Ma se vogliono un ruolo di primo piano alla corte di Carlo e William, dovranno tenersi lontane a vita.