«Kate potrebbe sorprendere tutti»: il tumore, la chemio e le voci del ritorno in pubblico

Potrebbero arrivare delle sorprese da Buckingham Palace. Nonostante le sue condizioni di salute siano spesso avvolte dal riserbo più assoluto, pare proprio che Kate Middleton sia pronta a un ritorno ai doveri reali. La moglie del principe William, infatti, potrebbe tornare a farsi vedere in pubblico già questo weekend, in occasione del Trooping the colour.

Kate, il ritorno in pubblico

Secondo le notizie riportate dai tabloid d'oltreamerica, la principessa di Galles potrebbe affacciarsi, anche se per poco tempo, al balcone insieme alla famiglia reale inglese.

Ma queste voci sono vere? Oppure si tratta soltanto dell'ennesima voce di corridoio pronta ad essere smentita dalla realtà dei fatti? Non ci resta che andare a scoprire tutta la verità sul presunto ritorno di Middleton.

