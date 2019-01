Kate Middleton, il biografo di Corte: «William non voleva sposarsi, fu Carlo a convincerlo»

di Emiliana Costa

e il retroscena sul matrimonio con il principe: «Lui non voleva sposarla, è stato Carlo a insistere». A lanciare l'indiscrezione choc sarebbe stato il biografo di corte, Christopher Andersen. Pare infatti, che il primogenito di Diana non se la sentisse di fare il grande passo e che sia stato il padre a spingerlo. Come riporta Il Giornale, nel 2007 William avrebbe confessato al padre Carlo di non essere pronto a sposarsi con Kate Middleton. Carlo a quel punto lo avrebbe messo davanti a una scelta. L'eterno erede al trono infatti, essendo molto affezionato alla futura nuora, avrebbe detto al figlio che il suo comportamento non era corretto. E che se non si sentiva pronto, avrebbe dovuto lasciarla.E infatti, proprio in quegli anni, William lasciò Kate. Salvo poi ripensarci e convolare a giuste nozze. Oggi rappresentano davvero una coppia modello e sono tra i più amati dai sudditi di sua maestà. Maretta superata? Staremo a vedere.