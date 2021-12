Kate batte Meghan: per 7 inglesi su 10 è la più amata. E spunta il retroscena: «Markle la fece piangere»

Non è ancora regina. Ma lo è già nel cuore degli inglesi. Kate Middleton è sempre più amata e insieme a William forma una delle coppie più influenti e popolari del mondo. Mai sopra le righe, discreta ed elegante anche nei suoi look low cost, Kate si appresta a passare il Natale a Sandringham House insieme a suoi 3 bimbi, George, Charlotte e Louis e a Queen Elizabeth per la prima volta senza Filippo, ma lontana da Harry e Meghan che molto probabilmente resteranno in California.

Kate la royal più amata

Ed è proprio nel confronto con la cognata Meghan Markle che Kate ha la meglio: il 77 per cento la preferisce all'attrice americana nell'ultimo sondaggio YouGov sui membri della famiglia reale. Solo il 27 per cento infatti ha una visione favorevole della duchessa del Sussex. Il principe azzurro rimane sempre William: l'80% ha un'opinione positiva del duca di Cambridge, contro appena il 13%. Il sondaggio su 1.730 adulti in Gran Bretagna è stato effettuato dal 23 al 24 novembre.

Meghan fece piangere Kate

Che i rapporti tra Kate e Meghan non fossero mai stati buoni è cosa risaputa. Ma ora spunta un nuovo retroscena. Secondo quanto dichiarato dall'esperta reale Kirstie Allsopp al Telegraph, infatti la moglie di Harry fece piangere Kate dopo un litigio verbalmente piuttosto violento che risale al 2018, solo pochi giorni prima delle nozze di Meghan con il principe Harry. Durante la ormai celebre intervista rilasciata a Oprah Winfrey Meghan disse il contrario, mentre adesso c'è una nuova versione. Motivo? I famosi atteggiamenti da bulla di Meghan nei confonti dello staff. «Kate si arrabbia molto difficilmente ed è di solito molto pacata, ma quando ha scoperto che Meghan non si stava comportando bene con il personale di Kensington Palace si è arrabbiata molto con lei. Dopo il fatto, Kate ha capito di aver esagerato e ha deciso di portare dei fiori a Meghan per cercare di aggiustare le cose, ma non ci è riuscita», ha dichiarato Allsopp.

I regali di Natale

Da lì la storia è nota a tutti: Meghan e Harry che lasciano per sempre l''inghilterra, l'intervista bomba con Oprah Winfrey e i rapporti sempre più difficili con la Royal Family. Ora, però sembra che qualcosa stia cambiano e il Natale potrebbe essere l'occasione giusta. Stando alla biografa reale Katie Nicholl, infatti, William e Kate Middleton starebbero pensando ad alcuni doni da spedire ai nipotini Archie e Lilibet (tra l’altro la secondogenita non l’hanno ancora mai vista dal vivo). «I Cambridge fanno regali a tutti i membri di famiglia», ha detto l’esperta parlando con OK! Magazine. «Ovviamente ne invieranno due anche ai figli di Harry e Meghan». Difficile immaginare il contenuto dei pacchi che arriveranno alla villa di Montecito, certo è che il Natale - tra un tenero pensiero e una videochiamata - potrebbe rivelarsi il momento migliore per imprimere un nuovo cambio di direzione al rapporto tra i fratelli.