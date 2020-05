Kate Middleton, il gesto choc di William che ha fatto infuriare il principe Carlo

Kate Middleton , il gesto di William che avrebbe fatto infuriare il principe Carlo. Al momento, i duchi di Cambridge sembrano essere i membri più amati della royal family. Con i figlioletti George, Charlotte e Louis che fanno impazzire i sudditi di sua maestà. Ma l'armonia familiare si estenderebbe anche a un altro lato della famiglia.



William, infatti, andrebbe molto d'accordo anche con la famiglia di orgini di Kate. In particolare con il suocero Michael Middleton. Secondo l’autrice reale Katie Nicholl, il duca di Cambridge chiamerebbe Michael, non solo con il nomignolo «Mike», ma anche «papà».



Questo gesto non farebbe piacere al principe Carlo che, a sua volta, si sarebbe lamentato di passare troppo poco tempo con i nipoti perché «i nonni materni li avrebbero 'sequestrati'». Dopo l'uscita di scena di Harry, anche il rapporto tra William e Carlo potrebbe essere a rischio? Staremo a vedere. Ultimo aggiornamento: 13 Maggio, 15:12 © RIPRODUZIONE RISERVATA