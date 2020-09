Kate Middleton , forte preoccupazione per i figli George e Charlotte. «Lo ha fatto in gran segreto...». Dopo la pausa per il lockdown, anche i principini George e Charlotte sono tornati a scuola. Nel Regno Unito, la prima campanella è suonata lunedì 7 marzo. Ma quest'anno, l'esordio in classe dei figli di Kate Middleton e William è stato un po' diverso dagli scorsi anni.

Come tutte le mamme, anche la duchessa di Cambridge sarebbe preoccupata per la situazione scuola e coronavirus e quest'anno dunque avrebbe affrontato il primo giorno dei figli in modo diverso. Come riporta il sito Amica.it, Kate Middleton li avrebbe accompagnati al prestigioso instituto Thomas's Bettersea di Londra in gran segreto. Niente foto ufficialil, né scatti privati su Instagram. Non è dato sapere neanche quando i principini hanno effettivamente iniziato le lezioni.

Il primo giorno di scuola di George e Charlotte si è svolto in gran segreto, lontano da testimoni oculari. D'altronde, rispetto allo scorso anno la situazione è completamente diversa. Anche per i principini di Cambridge.

