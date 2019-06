Kate Middleton, il tenero errore della duchessa di Cambridge con la figlia Charlotte

di Emiliana Costa

Kate Middleton e il tenero errore con la figlioletta Charlotte. La duchessa di Cambridge è l'esempio di una mamma molto attenta con i suoi tre bambini, George, Charlotte e il piccolo Louis. Ma anche le mamme modello possono commettere dei piccoli sbagli. E a rivelarlo è stata lei stessa. Ma andiamo con ordine. Come riporta Vanity Fair, durante una recente visita in Cumbria con il marito William, Kate ha rivelato che quella stessa mattina avrebbe provato a fare le trecce alla francese alla principessa Charlotte e di non esserci riuscita.

: lo avrebbe ammesso mentre ammirava le trecce alla francese di una bambina che le offriva dei fiori. Look che aveva cercato di replicare sulla figlioletta, ma al quale aveva dovuto rinunciare. Un "peccato veniale" che i sudditi di sua maestà le potranno sicuramente perdonare. Dio salvi la regina. E anche la duchessa.