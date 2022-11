Dieta, Kate Middleton e gli alimenti vietati: ecco cosa non può mangiare (per protocollo)

Ora che Re Carlo III è succeduto a Elisabetta II, i riflettori si accendono anche sul futuro erede al trono: il Principe William. In quanto Principessa e futura Regina Consorte, anche Kate Middleton è tenuta a mantenere certi comportamenti imposti dal protocollo, una serie di clausole che in tutti questi anni hanno forgiato l'immagine e la vita di Kate, perfetta in tutto quello che fa.

Secondo alcune indiscrezioni, a Kate sarebbe stato addirittura vietato di mangiare il pesce: il motivo? Evitare intossicazioni alimentari, soprattutto quando i due sono in viaggio, cosa che per i Principi del Galles accade di frequente. Nei loro viaggi istituzionali un malore di qualsiasi tipo potrebbe rappresentare un problema. Negli alimenti vietati per la Principessa ci sarebbero anche aglio e cipolle (per via degli odori) e patate, riso e pasta per cena.

