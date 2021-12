Kate Middleton e la dieta, il suo cibo prefetito è sorprendente: «Elimina le rughe e riduce lo stress»

Le mode alimentari che diventano popolari e poi scompaiono sono tantissime. Ma l'alimento super che non ha vacillato al passare del tempo è sicuramente l'avocado. I membri della famiglia reale inglese e le celebrità spesso hanno dichiarato il loro amore per il gustoso frutto. Ma oltre ad essere molto noto fa anche molto bene. I suoi benefici per la salute sono molti e Kate Middleton questa cosa la sa molto bene.

APPROFONDIMENTI GRAN BRETAGNA La Regina Elisabetta trema: «I diari di Lord Mountbatten... ROYAL FAMILY Regina Elisabetta sadica con Kate Middleton: cos'è...

L'avocado migliora le prestazioni del cuore e riduce lo stress, oltre a eliminare le rughe. E la duchessa di Cambridge è una sua fun accanita. A renderlo noto è stato il principe William, prima della nascita del figlio Louis. Secondo quanto riferito, Kate ha mangiato molto avocado per far fronte alle nausee mattutine.



Quando si tratta di altri cibi apprezzati dalla Duchessa di Cambridge, invece, il suo menu è sorprendentemente normale. Durante la visita alla Lavender Primary School, Kate ha rivelato che i suoi figli amano aiutare la loro mamma in cucina e si divertono a mettere le mani in pasta e lavorare insieme. La loro specialità è la pasta al formaggio e tutti partecipano alla preparazione. «Uno mescola la farina, uno mette il latte e il burro».