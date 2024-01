Kate Middleton, il compleanno della futura regina: la festa (a porte chiuse) con William e i figli e il regalo speciale di Re Carlo

Nel cuore di molti è già la regina. Kate Middleton, che da Lady Diana non ha ereditato solo il titolo di principessa del Galles ma anche la popolarità e il fascino, sta per compiere 42 anni (il 9 gennaio) e i festeggiamenti saranno rigorosamente a porte chiuse. «Dopo gli ultimi mesi turbolenti, la principessa Kate vorrebbe trascorrrere la sua giornata insieme ai suoi figli, George, Charlotte e Louis, e al marito, il principe William.

Nessuna celebrazione festosa in vista, ma una serata piacevole in compagnia della sua famiglia», ha rivelato una fonte vicina alla famiglia reale.

Re Carlo III ha sempre avuto un debole per la nuora e principessa perfetta, tanto che potrebbe farle un dono molto speciale per i suoi 42 anni.

Il regalo di re Carlo

Re Carlo ha sempre ammirato la principessa Kate per la sua eleganza, discrezione e per l'impegno che ha sempre mostrato nei confronti della famiglia reale, tanto che potrebbe pensare ad una "promozione" in occasione del suo compleanno. «Il Re potrebbe decidere di nominare la principessa Kate, Royal Lady of the Order of the Garter, il più antico e anziano Ordine di cavalleria in Gran Bretagna, istituito da Edoardo III quasi 700 anni fa, ispirato alle storie di Re Artù e dalla galanteria dei suoi Cavalieri della Tavola Rotonda», si legge sul Daily Mail.

Un regalo molto importante che potrebbe portare Kate sempre più vicina al trono d'Inghilterra, pronta a prendere il posto della regina consorte Camilla quando (e se) re Carlo deciderà di abdicare.