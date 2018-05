Kate Middleton, ma l'abito è crema? E al matrimonio non sorride

di Alessia Strinati

Per chi se lo stesse chiedendo: l’abito di Kate è giallo, non bianco #RoyalWedding pic.twitter.com/P2e4PUJ2EN — emi (@_lexismart) 19 maggio 2018

Dispetto reale o casualità?ha osato molto durante ildi suo cognato Harry conindossando un vestito che a primo impatto è sembrato. Come da tradizione, infatti, nessuno avrebbe dovuto indossare un abito bianco, per non rubare la scena alla sposa, ma Kate non è arrivata a tanto e il suo vestito è di un pallido giallo.La Middleton, che ha avuto il ruolo di accompagnare i paggetti e le damigelle, tra cui ci sono anche i suoi George e Charlotte, è apparsa in un elegante abito, dalla linea molto semplice, con un immancabile cappello abinato (arricchito da un fiore).Sobria e bella come sempre, ma l'abito ha ingannato molti dando l'impressione di essere color panna è certo e quindi molto audace. Non è poi mancato il confronto tra i due abiti di nozze. Moltissimi utenti sul web hanno sottolineato la differenza tra le due spose, prediligendo ancora una volta Kate.Durante tutta la cerimonia, però, Kate è stata inquadrata di sfuggita dalle telecamere e non ha mai fatto un sorriso. Per tutta la celebrazione è rimasta sempre molto seria, composta, contrariamente anche a suo marito William che invece ha spesso sorriso, cercato lo sguardo del fratello cercando si supportarlo in questo giorno così importante.