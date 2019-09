Kasia Smutniak, matrimonio a sorpresa con Domenico Procacci: il selfie su Instagram

LEGGI ANCHE

Gli amici erano arrivati per festeggiare il compleanno, ma Kasia Smutniak ha sorpreso tutti sposando il compagno Domenico Procacci davanti a pochi intimi nella villa di Formello. Coroncina di fiori e look bohémien per la sposa, che ha detto sì al compagno davanti allo scrittore Sandro Veronesi, che ha celebrato il matrimonio, mentre Ferzan Ozpetek è stato il testimone della sposa. E c'erano, ovviamente, i due figli: Sophie, avuta da Kasia insieme a Pietro Taricone, e Leone, secondogenito avuto da Procacci.