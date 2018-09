Il gol non arriva? Nessun problema, Ronaldo si rilassa in Sardegna

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il gol non arriva? Non è il caso di stressarsi.approfitta della sosta e sbarca a La Maddalena, in Sardegna. CR7 che ha pubblicato alcune foto su Instagram, ha pranzato al noto ristorante La Scogliera insieme a Georgina Rodroguez, ai figli e ad alcuni amici, poi si è concesso un po' di relax e il bagno nell'arcipelago a bordo di uno yacht. La minivacanza è stata documentata dalla stessa Georgina che ha postato sul proprio profilo delle foto di relax insieme al cinque volte Pallone d'Oro.