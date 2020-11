Johnny Depp, la giustizia gli dà torto: picchiava la ex moglie

Schiaffo a Johnny Depp dalla giustizia britannica. Il giudice Andrew Nicol, dell'Alta Corte di Londra, ha infatti rigettato oggi la denuncia per diffamazione presentata dalla stella di Hollywood contro il tabloid Sun, che nel 2018 lo aveva bollato nei panni di «picchiatore» coniugale sulla scorta delle accuse rivoltegli dall'ex moglie, l'attrice ed ex modella Amber Heard.

Il verdetto è arrivato a diverse settimane di distanza da un ciclo di udienze protrattesi per tre mesi sotto l'occhio dei media, fra testimonianze contrapposte, recriminazioni rancorose fra i due ex coniugi (entrambi presenti in aula e protagonisti di lunghe audizioni), imbarazzanti ammissioni sull'uso di droghe e alcol.

