Johnny Depp irriconoscibile perché interpreterà un malato di cancro nel prossimo film

© RIPRODUZIONE RISERVATA

magrissimo, le foto circolate in rete negli ultimi giorni hanno fatto preoccupare i fan, che avevano ipotizzato una malattia grave. Anche le ultime foto, che immortalano Johnny Depp in Germania, lo ritraggono molto. L'attore è visibilmente, quasi irriconoscibile durante il tour in Russia con il suo gruppo musicale, "The Hollywood Vampires", ma a quanto pareha recentemente dovuto calarsi nei panni di undiIn molti hanno pensato a una sua possibile, anche considerando che in alcune foto indossa un cappello che nasconde i capelli alla vista. Dopo giorni di apprensione, si apre uno spiraglio: la trasformazione dipotrebbe essere nient'altro che una prova d'attore.Ha recentemente finito di girare un film, "Richard Says Goodbye", in cui interpreta un personaggio malato diun professore che scopre di avere un tumore allo stadio terminale e decide di concedersi tutti gli stravizi e le sregolatezze che non ha mai provato prima. Il film dovrebbe uscire il prossimo autunno.