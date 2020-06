Johnny Depp nei guai: accusato di aver chiesto al suo assistente di comprargli droga

Lorella Cuccarini fa gli auguri a Marco Columbro, ma molti notano la frecciatina al collega Matano

accusato di averche dimostrerebbero il suoL'attore ha violato un'ordinanza del tribunale per non aver divulgato degli sms che presumibilmente dimostrano il suo tentativo di procurarsi della droga.Il protagonista de I pIrati dei caraibi avrebbe nascosto dei messaggi inviati al suo assistente, Nathan Holmes, in cui gli chiedeva di comprare ecstasy e cocaina . I messaggi sarebbero stati inviati tra la fine di febbraio e l'inizio di marzo 2015, poco prima del periodo in cui Amber Heard sostiene di aver subito violenze dal marito durante un soggiorno in Australia.Johnny Depp ha sempre negato di essere stato violento nei confronti della moglie e di aver assunto droghe. Per questo l'attore denunciò il Sun per diffamazione dopo aver titolato il contrario in un suo articolo e il prossimo 7 luglio ci sarà il processo. Nel corso delle indagini però è emerso anche questo dettaglio. Chissà come finirà?