Jody Proietti, età, carriera e Instagram: chi è il nuovo (presunto) fidanzato di Alessia Marcuzzi

Jody Proietti è il ragazzo con cui è stata paparazzata Alessia Marcuzzi. La conduttrice, che ha ufficializzato a settembre 2022 la fine del suo matrimonio con Paolo Calabresi Marconi con cui si era spostata nel 2014, ora sembra aver ritrovato il sorriso e il merito potrebbe essere anche del giovane ballerino. A lanciare la bomba ci ha pensato Chi. Il ballerino di 32enne ha cavalcato i palchi di diversi programmi televisi. Vediamo chi è Jody Proietti.

Jody Proietti, chi è

Jody Proietti è nato nel 1990 a Chiavari (in provincia di Genova), ma attualmente risiede a Rapallo. Ha debuttato sul piccolo schermo nel 2009 in “Italian Academy” su RaiDue. Ha danzato per Daniel Erzalow, Bill Goodson, per Luca Tommassini, Franco Miseria, Krista Monson e Andrew Kasten (per Le Cirque du Soleil nel 2015). Nel corso della sua carriera, è stato solista del corpo di ballo di “Tale e Quale Show” su Rai 1, inoltre è stato scelto da Tim come modello per la propria campagna pubblicitaria. Ha ballato anche per gli show di Andrea Bocelli, il Festival di Sanremo e numerosi altri programmi Rai. È stato anche nel corpo di ballo del serale di Amici di Maria De Filippi.

Vita privata

Attualmente Jody Proietti secondo il gossip lanciato da Chi starebbe frequentando Alessia Marcuzzi. La prima paparazzata a gennaio l'altra qualche giorno fa. Secondo il settimanale lei sarebbe andata a casa di lui un mesetto fa e ora lui è stato visto entrare di notte nel portone del palazzo ai Parioli dove abita la conduttrice. A quanto pare, i due si sarebbero conosciuti proprio dietro le quinte di Boomerissima, il programma condotto dalla presentatrice a cui ha preso parte anche il ballerino.

Instagram

Su Instagram Jody Proietti è seguito oltre 2000 followers, con i quali condivide prevalentemente una serie di video e diapositive legati al suo lavoro o shooting fotografici fatti in occasione di alcuni servizi. Da quello che si può notare ama le fto in bianco e nero. Insomma per sapere se c'è qualcosa di vero dietro ai rumors bisognoerà ancora attendere qualche conferma da parte dei diretti interessati.