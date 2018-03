Jennifer Lopez sexy senza età su Instagram prima dell'allenamento

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quarantotto primavere e non sentirle: il fisico è tonico come non mai e il tempo sembra non passare mai persempre più. L'artista di origini portoricane, 48 anni, ha mandato in tiltcon due foto decisamente 'hot'.Col passare degli anni, il fisico è ancora tonico come negli anni '90. Il segreto è senza dubbio il duro allenamento quotidiano, come testimoniano i leggins che 'J.Lo' sfoggia prima di fare esercizio. Un look decisamente aggressivo, abbinato ad un toppino sportivo che mette in mostra un generosissimo décolleté.