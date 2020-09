Jennifer Lopez, su Instagram il bikini mozzafiato a 51 anni: i fan impazziscono

Jennifer Lopez a 51 anni sfoggia bikini e addominali e infiamma I social. L'attrice a cantante si vede in uno scatto sia su Instagram che su Twitter in cui indossa un due pezzi che rivela addominali scolpiti alla perfezione. 'Vacation vibè (atmosfera da vacanze) - scrive. I commenti non si sono fatti attendere.

«Mio Dio è impossibile - si legge - 51 anni???». «Ay Dios Mio» - commenta l'attrice Drea de Matteo anche co-protagonista con la Lopez nella serie poliziesca Shades of Blue. JLo è madre di due gemelli di 12 anni Max e Emme ed è fidanzata con Alex Rodriguez, 45 anni ed ex stella del baseball e a sua volta padre di due bambini La coppia era sul punto di sposarsi ma i piani sono saltati a causa della pandemia di Covid-19.

