C’è modo e modo di fallire. Le persone normali sbagliano: le star tracollano secondo modalità più o meno epiche. È il caso di Jennifer Lopez, attrice, cantante, sceneggiatrice, produttrice e ballerina latino-americana, 54 anni, da 25 nel mondo della musica, da 30 in quello del cinema, da 22 nelle cronache rosa per la relazione eternamente instabile con il collega attore Ben Affleck. Da ieri, con una velocità possibile solo nell’era dei social, il suo status è cambiato: da megastar da milioni di fan a reietta digitale. Il colpo di grazia alla sua reputazione è stata la decisione, comunicata nella notte di venerdì, di annullare le date del suo prossimo tour, This Is Me… Live, per ragioni familiari. «Sono devastata dall’idea di deludervi» ha fatto sapere la star, «ma vi prego di capire che non avrei preso questa decisione se non avessi sentito che era una cosa necessaria». L’organizzazione del tour ha precisato che Lopez «si prenderà del tempo per stare con i figli, la famiglia e gli amici più stretti» e che i biglietti acquistati verranno rimborsati. E allora, che c’è di male? Nulla, non fosse che dietro a questa decisione si apre l’abisso.

Il matrimonio

Quello della crisi con Affleck, innanzitutto, che da mesi avrebbe abbandonato il tetto coniugale da 60 milioni a Beverly Hills per rifugiarsi nell’austerità relativa di un appartamento da 100.000 dollari al mese a Brentwood. Al Met Gala lei ci è andata da sola, al compleanno della primogenita di lui, Violet, lei non c’era, e le poche foto che li ritraggono insieme - senza anelli nuziali - non hanno bisogno di commenti. E dire che si erano tanto amati, o così pareva, quando nel 2022 erano finalmente convolati a nozze, a Las Vegas, dopo vent’anni di tira e molla. Ma la crisi s’era già fatta sentire nel corso del 2023, quando Lopez - per promuovere il suo nuovo album This is Me... Now, il primo in studio dopo quasi un decennio di silenzio, in uscita nel febbraio 2024 - aveva deciso di investire 20 milioni nella produzione di un film quasi omonimo (This is Me… Now: A Love Story) da distribuire insieme al disco. L’idea non è stata proprio vincente, a giudicare dalle critiche ricevute dal film, sorta di videoclippone fanta-new age, e dalle prime recensioni dell’album. Non paga di ciò, Lopez è tornata alla carica con un’ulteriore trovata: girare un documentario per raccontare le difficoltà affrontate nel produrre This is Me… Now: A Love Story, e contemporaneamente anche la storia d’amore con Affleck, con i suoi alti e bassi. Il documentario, The Greatest Love Story Never Told, ha finito per irritare non poco il riservatissimo marito. E questo, tutto sommato, non è stato nemmeno il problema maggiore. Il primo effetto del doc è stato quello di diventare virale, innescando una valanga di commenti critici su Lopez e sull’immagine che la star ha voluto offrire di se stessa. Ricca ma umile, bella ma “normale”, fortunata ma pur sempre “umana”: un ritratto che ai fan di “Jenny from the block”, stavolta, non è sembrato verosimile.

Il fenomeno

È successo qualcosa di simile al fenomeno del “Hathahate” del 2010, quando l’attrice Anne Hathaway finì al centro di una campagna di odio virale, apparentemente inarrestabile. In nome del fact checking, un esercito di detective digitali si è dato la pena di verificare le presunte origini umili di JLo, mentre le “JLo Stories”, aneddoti sgradevoli sulla star, diventavano un hashtag sulle piattaforme. Una vocalist, Natasha Ramos, ha sostenuto su TikTok di essere la “leading voice” non riconosciuta di alcuni suoi famosi brani. Un’assistente ha pubblicato il video in cui Lopez le sputa la gomma sulla mano. Un’altra ha ricordato la sua abitudine di farsi restituire le mance se il servizio non è di suo gradimento. Una cameriera sostiene addirittura di averle fatto da “cannuccia umana”, seguendola ovunque con un bicchiere d’acqua. La rete, per Jennifer Lopez, è diventata tossica.

Il mondo

Ma anche fuori dal cyberspazio, nel mondo reale, le cose non è che siano andate meglio. Il primo tour in cinque anni (previsto in partenza il 26 giugno a Orlando per concludersi a Houston il 31 agosto) non è stato esattamente l’evento che la star si era immaginata. Dopo la cancellazione di sette date per il flop della vendita dei biglietti, in aprile si era deciso di cambiare il nome all’evento, che da This Is Me… Live si era trasformato in This Is Me… Live/The Greatest Hits. Come a dire: non vi preoccupate, oltre al nuovo album ci saranno anche i vecchi successi di una volta. Quelli di quell’epoca lontana, e un po’ naive, in cui le star potevano inventarsi la propria leggenda - a nessuno, in fondo, sarebbe mai venuto in mente di accusarle di fake news.