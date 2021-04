JLo e Alex Rodriguez si sono lasciati, l'annuncio ufficiale in un comunicato congiunto: Tradimento?

Dopo quattro anni di fidanzamento Jennifer Lopez e Alex Rodriguez si sono definitivamente lasciati. Lo hanno annunciato loro stessi, dopo aver tentato di risolvere i loro problemi passati, in un comunicato congiunto lasciato a Today il programma di NBC: «Ci siamo resi conto che funzioniamo meglio da amici e intendiamo rimanere tali. Continueremo a lavorare assieme, a sostenerci reciprocamente nei nostri progetti comuni». Dopo aver rimandato per ben due volte il matrimonio a causa della pandemia, la pop star e l'ex campione del baseball hanno preferito dunque dividersi. Non si ha ancora certezza della causa della rottura tra le due celebrità anche se si vocifera di un tradimento da parte di Alex. Secondo alcuni media infatti, l’ex campione avrebbe una relazione con una giovane star dei reality americani, Madison LeCroy.

Jennifer Lopez and Alex Rodriguez announce breakup in TODAY exclusive https://t.co/vGHfmC78X7 — TODAY (@TODAYshow) April 15, 2021

Jennifer Lopez and Alex Rodriguez Decided to Go Their 'Separate Ways' Last Week, Says Source​ https://t.co/XrrsSmFIxX — People (@people) April 15, 2021

Il matrimonio rimandato due volte

Era da tempo che le due star erano in terapia di coppia per cercare di risolvere le problematiche del loro rapporto. Lo ha detto la cantante stessa poco tempo fa a Elle, aggiungendo anche le motivazioni del matrimonio rimandato più volte a causa del Covid. «Abbiamo rimandato il matrimonio due volte. Avevamo pianificato quello che volevamo davvero, ma non so se saremo in grado di ricrearlo», ha detto a JLo alla rivista. «L'abbiamo cancellato e da allora non ne abbiamo più parlato. Non c'è fretta. Vogliamo farlo nel modo giusto quando potremo farlo».