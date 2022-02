Javier Bardem e la dichiarazione d'amore a Penelope Cruz sul palco dei Goya: «E' la donna che celebro ogni giorno»

Una dichiarazione d'amore in piena regola davanti a centinaia di persone. Il gesto romantico di Javier Bardem per la moglie Penelope Cruz dal palco dei Goya, i premi del cinema spagnolo, che lo hanno visto vincitore come miglior attore protagonista per il film Il capo perfetto, non è passato inosservato.«Penelope è la donna che amo, rispetto, ammiro e celebro ogni giorno». Javier Bardem fa alla moglie Penelope Cruz una dichiarazione d'amore dal palco dei Goya, i premi del cinema spagnolo, che lo hanno visto vincitore come miglior attore protagonista per il film Il capo perfetto. Accanto a lui in platea la moglie che ha abbracciato prima di salire sul palco e che ha omaggiato ritirando il premio, che ha ricevuto per la sesta volta diventando l'attore più premiato in questa categoria. L'attore ha voluto dedicare il Goya a sua moglie, Penelope Cruz, e ai suoi figli, ai quali non si riferisce mai in pubblico. «Leonardo e Luna sono il più bel regalo che la vita ci ha fatto, mamma e papà vi adorano». La dedica finale è per sua madre, recentemente scomparsa, Pilar Bardem, «la donna che mi ha insegnato a vivere, l'amore e la passione per questo mestiere meraviglioso e interessante, che è stata un esempio etico e di impegno».

Javier Bardem e Penelope Cruz, sposati dal 2010, sono entrambi candidati agli Oscar. Lui per Being the Ricardos e lei per Madres Paralelas di Pedro Almodovar. L'attore ha già detto di essere stato più emozionato dalla candidatura della moglie che dalla sua. Entrambi hanno già vinto una statuetta. Essere insieme rende la serata ancora più preziosa. «Il fatto che tu possa condividere questo con tua moglie per il lavoro meraviglioso e incredibile che ha fatto in Madres Paralelas, è speciale» ha detto l'attore 52enne.