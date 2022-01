Jason Momoa e Lisa Bonet, perché dopo 16 anni si sono lasciati? «C'entra il vaccino anti-Covid». Le indiscrezioni

Neanche Jason Momoa e Lisa Bonet ce l'hanno fatta. «L’amore tra di noi continua, evolvendo in modi in cui desidera essere conosciuto e vissuto. Ci liberiamo a vicenda per essere chi stiamo imparando a essere». Dopo 16 anni d'amore e due figli ( Lola Iolani e Nakoa-Wolf Manakauapo Namakaeha, che oggi hanno rispettivamente 14 e 13 anni), i due attori si dicono addio e per farlo postano un messaggio social condiviso, cancellato subito dopo 24 ore.

Jason e Lisa, fine di un grande amore

Il post sulla bacheca Instagram di Momoa è rimasto poche ore e poi eliminato, e speriamo fosse per un ripensamento da parte die due. «Tutti abbiamo avvertito le strette e i cambiamenti di quest’epoca di trasformazione. È in corso una rivoluzione e la nostra famiglia non fa eccezione. Sente e cresce per i cambiamenti sismici che avvengono. E dunque – condividiamo le novità della nostra famiglia – il nostro matrimonio è finito. Lo condividiamo non perché sia degno di nota ma in modo che – mentre andiamo avanti con le nostre vite – possiamo farlo con dignità e onestà. L’amore tra di noi continua, si evolve nei modi in cui desidera essere conosciuto e vissuto. Ci liberiamo a vicenda per essere chi stiamo imparando a essere. Resta la nostra devozione incrollabile a questa vita sacra e ai nostri figli. Insegnando loro cosa sia possibile. E che l’amore debba prevalere sempre». Questo era il testo completo.

Le indiscrezioni

Nessuna notizia in più da parte dei diretti interessati, ma come nei migliori matrimoni e divorzi i rumors si alzano. Stando ad una indiscrezione riportata dal quotidiano spagnolo ABC Jason Momoa e Lisa Bonet si sarebbero lasciati, tra le altre motivazioni, anche per colpa del vaccino per il Covid. L’ex star dei Robinson sarebbe infatti una No vax convinta. La Bonet, 54 anni, stando alle voci non si sarebbe ancora sottoposta alla vaccinazione. «È una complottista», ha assicurato una fonte vicina alla coppia. Secondo la fonte Lisa Bonet sarebbe convinta che il siero inietterebbe nel sangue organismi artificiali che a lungo andare potrebbero portare a leucemia, sclerosi multipla e alla morte improvvisa. Completamente diversa la posizione di Jason Momoa che, tra l’altro, ha contratto il virus durante le riprese di Aquaman 2. L’ex protagonista di Game of Thrones è del tutto favorevole ai vaccini e la ferma posizione della moglie lo avrebbe irritato parecchio. Così tanto da diventare motivo di numerosi screzi tra i due, assieme ad altri motivi finora non noti.

Il gossip

Hollywood perde così anche una delle coppie piu belle e romantiche degli ultimi anni, e anche se gli inguaribili romantici continuano a sperare in un ripensamento non arrivando nè smentite nè conferme di recente Jason è stato visto a Los Angeles senza fede al dito. Neanche Zoe Kravitz (figlia di Lisa e Lenny) che ha sempre avuto un ottimo rapporto con Momoa per ora ha dichiarato nulla.