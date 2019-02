Jane Alexander, è finita con Elia Fongaro: «Profonda tristezza»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È finita la storia tra Jane Alexander ed Elia Fongaro, nata nella casa dell'ultimo Gf Vip. Lo ha annunciato Jane su Instagram con una foto in bianco e nero dei due che si abbracciano teneramente. «È con profondo rammarico che annuncio la fine della mia storia con Elia Fongaro per profondi contrasti catatteriali - scrive Jane - e per totale diversità nel concetto stesso di amore e di coppia. Nella speranza che possiate capire la mia profonda tristezza, vi abbraccio, e mi prendo un po' di tempo per me».