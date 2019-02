Jane Alexander attacca i social: «Voglio staccarmi da questo mondo effimero»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

“A volte vorrei buttare via il cellullare, staccarmi da questo mondo effimero, che ci sta facendo cambiare tutti”, un duro sfogo su Instagram da parte di Jane Alexander , attrice, ex gieffina della versione in salsa vip e ultimamente single dopo la fine della sua love story con l’ex velino Elia Fongaro , conosciuto durante la sua permanenza nel reality Mediaset.Non si sa bene con chi ce l’abbia Jane, ma l’attacco è verso il “mondo finto” dei social: “Vediamo storie di persone che fingono di comprare cose per apparire, si fotografano e si taggano in posti dove in realtà non sono mai stati – ha scritto sul social - si permettono critiche solo perché qualcuno non è conforme ad una ormai regola generalizzata, e proprio per questo finta, irreale, di bellezza. Di interesse. Non esisti se non sei su instagram. Se non lo hai pubblicato non è vero”.Ciò che viene pubblicato sul web spesso per la Alexander non è la realtà: “Invece dovremmo capire il contrario. Spesso quello che viene pubblicato è finto o perlomeno in qualche modo filtrato. Io per esempio oggi sto con la tuta e la coda e un forte mal di pancia, senza voce e con gli occhi che colano peggio del naso. Eppure molti di voi non lo leggerano e mi immaginano come nella foto. Pensateci”.