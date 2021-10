Atletica, Marcell Jacobs e Nicole Daza cercano la tata… su Instagram!

Capodanno e un mese a Tenerife con l’uomo più veloce mondo. Non è una fantasia, ma una proposta di lavoro seria e concreta. Di quelle che fanno strabuzzare gli occhi e spalancare la bocca. Tutto vero. «Cerco ragazza per babysitting nel periodo che va dal 27-28 dicembre fino al 1 febbraio del 2022 a Tenerife. Viaggio, vitto e alloggio pagato, più pagamento per il periodo», il post. A farlo direttamente su Instagram, come se fosse la cosa più normale della terra, è Nicole Daza, la compagna di Marcell Jacobs. Lei è un po’ eccentrica per alcuni, ma spontanea e mai banale. E nonostante tutto quello che è capitato dal primo agosto in poi, con la vittoria alle Olimpiadi nei 100 metri di Marcell e con la vita completamente stravolta, Nicole e il campione si comportano come sempre. E così, se hanno bisogno di una babysitter che li accompagni a Tenerife per un mese, non si rivolgono a un'agenzia come tanti campioni, ma direttamente alle persone. E, quindi, scriverlo sui social non è un problema. Poco importa se i follower sono milioni e le richieste saranno migliaia. Nicole è pronta a scegliere. Magari ci metterà un po’ visto l’interesse, ma non è un problema. Vuoi mettere capodanno e un mese con l’uomo più veloce della terra? E a chi ricapita.

