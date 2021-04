J-Ax ha avuto il Covid: «Ho temuto di lasciare mio figlio orfano. I vaccini? Un fallimento»

Anche J-Ax è stato contagiato dal Covid. Il rapper lo ha dichiarato solo ora che è guarito in un video su Instagram usando parole forti a riguardo della salute sua, della moglie e del figlio, pure loro colpiti dal virus. Nel filmato l'artista racconta la sua esperienza e di quanto sia stato difficile combattere contro il Covid. J-Ax, vero nome Alessandro Aleotti, non ha esitato poi a puntare il dito contro il governo italiano e la campagna vaccinale che va a rilento rispetto ad altri paesi, come ad esempio gli Stati Uniti. «Avete visto che nell’ultimo mese ho condiviso molti momenti della mia vita, questo perchè mi stava passando la vita davanti. Ho avuto il Covid. Non ne ho voluto parlare prima per rispetto, ci sono mezzo milione di positivi e migliaia di italiani sono ricoverati. Io sono privilegiato e la mia voce poteva soffocare quella di italiani realmente in difficoltà ma ho appena fatto un tampone molecolare che ha confermato che io, mia moglie e mio figlio siamo negativi. Quindi ho pensato che adesso fosse il momento di raccontarvi la mia storia». Questa la premessa, seguita dal racconto.

Il racconto

«È stato uno dei periodi più brutti della mia vita, - dice J-Ax - il più brutto, ho avuto momenti in cui sono stato male, ma mai, mai come il Covid. È impossibile da spiegare raga, se non l’hai vissuto sulla tua pelle, è impossibile, è il peggior mal di testa della tua vita, io ho dovuto prendermi 4 diversi farmaci per cercare di calmarlo e non funzionavano ed ero comunque steso a letto, impossibilitato a muovermi, e lo stomaco ti si piega in due, tutte le ossa che non finiscono di farti male, e altro che evito di raccontarvi, e tutto nello stesso momento, soprattutto l’ansia di non sapere cosa accadrà se sarà solo questo o se peggiorerà». Anche la moglie e il figlio dell'artista hanno avuto il Covid. «La paura, come è successo a me e a mia moglie, di poter lasciare nostro figlio orfano. È successo a persone molto più giovani di noi. Io ho vissuto questa situazione da privilegiato ma uno dei miei pensieri fissi durante tutti in questi giorni chiuso in casa è stato ‘come può una famiglia con tre figli che vive in un bilocale uscirne», ha aggiunto.

Contro il governo

J-Ax ha concluso con un attacco al governo: «Sale la rabbia pensando all’incapacità nel gestire un’emergenza pubblica. Ok, la pandemia iniziale nessuno poteva immaginarla ma è passato un anno, non si tratta più di un colossale imprevisto ma di gestire il concreto presente. È questione di trattare, organizzare, negoziare, comunicare, è una questione quindi esclusivamente politica, ed è quindi un totale fallimento politico il fatto che gli italiani non siano ancora stati vaccinati in massa e e che non sappiamo nemmeno quando questo avverrà con chiarezza». E poi ancora: «Quando si è trattato dei vaccini la politica si è messa a trattare come al mercato del pesce, perchè non ci potevate mangiare? E a noi il mercato del pesce ci ha rifilato quello che puzza. Tenete presente che a oggi tre milioni e mezzo di italiani hanno ricevuto le due dosi di vaccino ma negli Stati Uniti vaccinano tre milioni e mezzo di persone ogni giorno. Quindi i vaccini esistono, semplicemente c’è stato un catastrofico fallimento di chi ci amministra in Italia e in Europa nel farceli avere. Questi fallimenti gli italiani li pagano con la morte, quelli dei loro cari e quelli del loro futuro. I morti della prima ondata li ha fatti il covid, questi, la vostra coscienza, chi vi dice che li ha causati? Di chi è la colpa? Non c’è più tempo per sbagliare, solo agire».