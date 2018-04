Elena Morali piange in diretta a Verissimo: «Bianca Atzei? È falsa»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si parla di Isola dei Famosi a Verissimo con l'ex naufraga Elena Morali. A Silvia Toffanin, la biondissima ragazza ha spiegato: «Era il terzo anno consecutivo di casting che ci provavo, non ci credevo quasi più».LEGGI ANCHE ----> Alessia Marcuzzi a poche ore dalla finale dell'Isola La bella Elena è tornata a parlare delle vecchie ruggini in Honduras con: «Penso ancora che sia una persona falsa, si è smascherata da sola». Poi si passa a parlare della: «La cosa più bella è che i miei mi hanno di essere orgogliosi di me, è questa la mia vittoria. Sono sempre stati competitivi, volevano farmi fare tutti gli sport, e mi sentivo in difetto perché, a differenza di mia sorella laureata, avevo scelto una carriera nello spettacolo. So però che mi vogliono bene».La commozione lascia spazio molto presto al pianto, quando Elena pensa alla: «Lei èil 31 dicembre dello scorso anno, mi hanno chiamata per andare all'Isola nel giorno del funerale. Sono molto credente e so che lei mi è stata e mi è vicina, è a lei che dedico la mia Isola. In Honduras ho scoperto di essere più forte e ho anche smesso di prendere medicine».