Ilary Blasi. Isola dei Famosi, concorrente a rischio squalifica. Fan increduli: «È Elisa Isoardi per quella frase?»

Isola dei Famosi , concorrente a rischio squalifica per linguaggio improprio. Fan increduli: «È Elisa Isoardi?». Pochi minuti fa la produzione del reality condotto da Ilary Blasi ha condiviso un comunicato ufficiale sui profili social del programma in cui annuncia un proveddimento disciplinare nei confronti di uno dei naufraghi.

APPROFONDIMENTI E IL PRIMO VA VIA... Isola dei Famosi 2021, il Visconte Ferdinando Guglielmotti abbandona... DISTANZIAMENTO SOCIALE? Belen, torta e balli sexy per il compleanno di Cecilia. Fan furiosi:... BUFERA Isola 2021, Akash litiga con Zorzi: «Caro Tommaso vola basso,... E' RECORD Isola 2021, nuova gaffe di Ilary Blasi a due minuti dall'inizio... ISOLA DEI FAMOSI Isola dei Famosi, scoppia il caso Akash Kumar: chi è davvero?

Ecco il testo del comunicato: «La produzione sta valutando i provvedimenti da prendere nei confronti di un naufrago, reo di aver utilizzato un linguaggio improprio durante la diretta di ieri». Gli autori del reality non fanno il nome del vip che avrebbe commesso il fatto, ma sui social scatta immediatamente il totonome. Su Twitter, diversi follower pensano si tratti di Elisa Isoardi. «È per Elisa - scrivono alcuni utenti - per la frase di ieri in diretta sui campi di concentramento». E ancora: «Si tratta di Elisa, ma un provvedimento è esagerato».

Tra i follower però c'è anche chi pensa si tratti di Akash Kumar. «È stato maleducato nei confronti di Tommaso Zorzi e ha detto a Iva Zanicchi che non lo conosceva perché lei è di un'altra epoca». E ancora: «Speriamo si tratti di Akash, troppo arrogante. Si voleva autoeliminare e adesso lo squalificano». Squalifica di un naufrago a meno da una settimana dall'esordio dell'Isola? Staremo a vedere.