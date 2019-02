Marina la Rosa, critiche dagli ex gieffini: «Sembra dolce e animalista, ma la realtà è un'altra»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

“E’ una donna ambigua, difficile da capire”, Marina La Rosa dadella prima mitica edizione è naufragata in Honduras per partecipare all’ Isola dei Famosi . A parlare di lei alcuni suoi colleghi del reality di Cinecittà: “Sembra una brava ragazza- ha fatto sapere Salvo Veneziano, un’animalista e una persona dolce, ma ogni tanto fa emergere la sua astuzia tipicamente siciliana che la rende antipatica”. Lui, come ha confessato a “Nuovo”, non credeva di vederla in Honduras: “Aveva dichiarato di non voler partecipare al reality, quindi mi sono stupito di vederla all’Isola, sia per la mancanza di coerenza sia perché conduce una vita agiata: il marito è ricco di famiglia e hanno anche un maggiordomo”.Meno tagliente Roberta Beta: “Le persone vanno conosciute fino in fondo. Credo che Marina sia una persona timida e che agisca come sappiamo per difesa. Si percepisce che lei è una ragazza buona e in quello che fa non c’è cattiveria. E’ difficile avere a che fare con lei”. Prende le sue parti Lorenzo Battistello: “Mi è sempre piaciuta, mi piace e sono dalla sua parte. Non deve dimostrare nulla, perché la sua carriera l’ha fatta: oggi è mamma di due figli e non penso sia andata all’Isola per un rilancio. In più è un personaggio che va controcorrente per cui può essere simpatica al pubblico e quindi potrebbe essere premiata”.