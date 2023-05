Isola dei famosi, il cachet (da capogiro) dei naufraghi. E chi è più celebre guadagna una cifra più alta

La produzione di Banijay Italia ha rivelato alcuni dettagli sull'Isola dei famosi 2023 in un'intervista concessa a Tv, Sorrisi e Canzoni.

Sono stati svelati segreti riguardanti la cura della salute dei naufraghi, il loro compenso e cosa sono autorizzati a portare sull'isola. La parte più interessante riguarda senza dubbio il compenso dei concorrenti, che viene aumentato settimanalmente in base al tempo trascorso sull'isola: più settimane rimangono, più guadagnano. Tuttavia, in caso di ritiro anticipato, è prevista una penale con riduzione del compenso. Il vincitore riceverà 100.000 euro in gettoni d'oro, e la metà sarà devoluta in beneficenza, come accade ogni anno. Il Corriere dello Sport, invece, ha riportato le dichiarazioni di Ivan Rota che su Dagospia ha parlato di cachet per ogni naufrago: ogni concorrente riceverebbe tra i 5.000 e i 10.000 euro a settimana. I personaggi più famosi guadagnerebbero cifre più alte.

