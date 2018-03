Isola, Valeria Marini torna in Italia "si toglierà qualche sassolino dalle scarpe" - Anticipazioni

di Ida Di Grazia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

torna a casa, o meglio nello studio de lper ladisera con la padrona di casa Alessia Marcuzzi, anche Mara Venier, Daniele Bossari e la Gialappa’s Band.La bionda “sirena” avrà portato a termine la sua “missione speciale” da ex naufraga? Sicuramente, ha provato a riconciliarsi con Francesca Cipriani – le due hanno un passato “in comune” - ma le braci non sembrano essersi spente definitivamente. E, come nello stile della- come si legge nel comunicato stampa - si toglierà qualche sassolino dalle scarpe anche rispetto agli altri naufraghi conosciuti questa settimana.Dopo circa 60 giorni di permanenza sull’Isola, gli animi si scaldano facilmente e lo scontro tra i naufraghi è inevitabile. Al centro delle diatribe honduregne c’è soprattutto Simone che si scontra prima con Jonathan e poi con Franco. A stare più del solito sulla difensiva è proprio il mimo, probabilmente a causa della nomination: è infatti al televoto con Francesca e Franco appunto.