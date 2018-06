Elisa Isoardi e Salvini, niente crisi: andranno a vivere insieme a Roma

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nessuna crisi frae la compagnia, la conduttrice. Un post della showgirl su instagram aveva fatto pensare a una separazione, ma i due sarebbero invece pronti a vivere insieme.Il settimanale “Chi”, in edicola domani mercoledì 27 giugno, ha infatti pubblicato le immagini di Salvini al mare assieme ai due figli, Federico e Mirta. La compagnia nel mentre si trovava in Piemonte dalla famiglia al capezzale della zia, a cui ha dedicato delle preghiere sul social (che quindi non si riferivano a una crisi sentimentale col vicepremier).Una separazione solo temporanea tanto che secondo la rivista i due avrebbero pronto il nido d’amore nella capitale dove stanno per andare a vivere.