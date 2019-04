Malena da Barbara D'Urso nega il flirt con Irama: «Molti artisti mi frequentano, ma si vergognano di dirlo»

di Alessio Esposito

Malena e Irama non stanno insieme. Nonostante gli insistenti gossip delle ultime settimane, la pornostar ha negato di aver mai avuto un relazione con il cantante. Nel salottino di Pomeriggio 5, Malena ha raccontato a Barbara D'Urso: «Non è vero, non stiamo insieme, sono semplicemente stata invitata al suo concerto al Forum. La band prima dei live urla sempre il mio nome come incoraggiamento, mi hanno chiamata per fare loro una sorpresa».Ma la vera stoccata della pornostar arriva alcuni minuti dopo, quando afferma: «Apprezzo comunque molto Irama, perché non ha avuto problemi a farsi vedere con me. A differenza di molti altri artisti che frequento, che invece evitano di mostrarsi in pubblico in mia compagnia». Difficile capire a chi si riferisse Malena, ma una cosa è certa: la pornostar e il cantante non stanno insieme, ma c'è qualcun altro nel mondo dello spettacolo che nasconde la sua frequentazione con l'attrice di film per adulti.