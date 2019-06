Selena Gomez cancella Instagram dal suo cellulare: «Mi fa sentire depressa»

di Alessio Esposito

Con i suoi 152 milioni di follower, Selena Gomez è la seconda persona più seguita al mondo su Instagram, dietro soltanto sua maestà Cristiano Ronaldo. Nonostante l'incredibile successo, l'attrice e cantante statunitense si è esposta più volte in prima persona contro l'abuso dei social da parte dei più giovani. Nel corso di un'intervista di presentazione del suo nuovo film "The Dead Don't Die" - riporta The indipendent - Selena Gomez ha rivelato di aver cancellato l'app di Instagram dal proprio smartphone.«Penso che sia diventato davvero malsano per i giovani, me compresa, passare tutto il proprio tempo a fissare quei commenti - ha dichiarato - Mi faceva sentire depressa, male con me stessa, guardavo il mio corpo diversamente». La 26enne ha spiegato di non avere più l'app di Instagram sullo smartphone, ma di aver comunque trovato un modo per condividere contenuti con i propri follower: «Ce l'ho installato sul telefono di un'altra persona e, quando ho voglia di condividere qualcosa con i miei fan, allora lo faccio».