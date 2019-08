Instagram, quanto guadagnano gli influencer con un solo post? La classifica dei più ricchi

di Michela Poi

1. Kylie Jenner

2. Ariana Grande

3. Cristiano Ronaldo

4. Kim Kardashian

5. Selena Gomez

6. Dwayne Johnson – The Rock

7. Beyoncé Knowles

8. Taylor Swift

9. Neymar da Silva Santos Junior

Soldi a bizzeffe per un solo post su. È la realtà quotidiana che vivono glipiù potenti del mondo. Laredatta da, società inglese che si occupa di marketing e social network, ha stilato la classifica dellechedi più. Vediamole.In testa c'è Kylie Jenner, 22 anni, conosciuta grazie al reality show «Al passo con i Kardashian» che documenta la vita della famiglia Kardashian/Jenner.1.266.000 dollari141 milioniSeconda in classifica Ariana Grande, 26 anni, cantante, compositrice e attrice statunitense.996.000 dollari: 159 milioni"Solo" terzo il calciatore Cristiano Ronaldo, giocatore della Juventus.975.000 dollari175 milioniQuarto posto per la bella Kim Kardashian, personaggio televisivo influente e imprenditrice statunitense.910.000 dollari144 milioniAl centro della classifica, l'attrice e cantante americana Selena Marie Gomez886.000 dollari153 milioniSesto posto per l'attore, produttore cinematografico ed ex wrestler statunitense di origini canadesi e samoane.882.000 dollari150 milioniVerso la fine della classifica troviamo la cantautrice, ballerina, attrice e imprenditrice statunitense Beyoncè.785.000 dollari130 milioniSolo un ottavo posto per la cantautrice, attrice e compositrice statunitense Taylor Swift.748.000 dollari119 milioniScarso risultato per quello che è considerato uno dei calciatori più forti al mondo, il brasiliano Neymar, attaccante del Paris Saint-Germain e della nazionale brasiliana.