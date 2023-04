William "rifiuta" Harry, ecco cosa potrebbe accadere all'incoronazione di re Carlo

Secondo l'esperto Kinsey Schofield, il rapporto tra il principe Harry e il principe William rimarrà teso anche all'incoronazione del re Carlo III, nonostante si preveda che i due fratelli mostrino un'immagine pubblica serena e reciprocamente tollerante durante l'evento. Si dice che William abbia rifiutato una richiesta cruciale per Harry a causa della tensione tra di loro, che ha reso impossibile una riunione tra i due. Insomma, tra i due non correrebbe "buon sangue" e aleggerebbe nell'aria un sentimento di "alto tradimento". L'esperto ha dichiarato che il personale a Palazzo sta pianificando ogni ingresso, uscita e posto a sedere pensando ai due fratelli, con l'obiettivo finale di evitare qualsiasi incontro e conflitto. Anche se si prevede che William e la Duchessa di Cambridge "tollereranno" la presenza del duca di Sussex all'incoronazione, non ci saranno interazioni calorose tra i due.

