Muore in un incidente stradale all'incrocio mentre porta i fiori al cimitero alla mamma

VENEZIA - Passa l'incrocio e viene centrata in pieno da un'altra auto che viaggiava sulla provinciale. L'ennesima croce su via Caltana porta il nome di Lucia Tornabruni, 69 anni, vittima come altre in paese, dei famigerati incroci del graticolato romano. Quello teatro dell'ultima tragedia è un'intersezione già finita nelle cronache purtroppo tragiche di questa strada, dove via Caltana incontra via Pianiga, alle porte di Caltana nel veneziano. Sono circa le 17 di sabato quando la Tornabruni si avvicina...