Ilary e Totti, perché lasciano? I presunti flirt, la lite a Castel Gandolfo e i rumor: ecco i motivi e le tappe della crisi

Le prime voci erano circolate già mesi fa, poi le smentite avevano messo a tacere tutto. Ora però, a vent'anni dalla maglia con la scritta "6 unica" la storia di Francesco Totti e Ilary Blasi sarebbe davvero finita. L'indiscrezione arriva dal sito Dagospia, dove si legge che «Stasera Francesco Totti e Ilary Blasi comunicheranno al popolo italiano, con un comunicato congiunto, la decisione di separarsi in modo consensuale». L'orario previsto per la dichiarazione, secondo i rumors, è le 19.

Totti e Ilary, perché si sono lasciati?

Da anni si rincorrono rumors sottotraccia sulla possibile separazione di una delle coppie più amate e chiacchiarate. Di fatto, secondo i ben informati, i due vivrebbero già separati in casa, nei 600 mq dell'Eur, che vista la metratura gli permette di incontrarsi di rado. Tra il pupone e la moglie, la crisi era cosa che già si sapeva da tempo, anche se nessuna conferma è ancora arrivata dai diretti interessati. Tutto è cominciato da quando Ilary avrebbe avuto un flirt con un collega della tv e il Capitano l'ha scoperta, grazie a una soffiata. Il numero 10 della Roma non avrebbe gradito la "sorpresa" e avrebbe deciso così di restituire il pacco "bomba" alla moglie.

Pettegolezzi e smentite: cosa è successo?

A febbraio 2022 poi era "esplosa" la bomba. Sulle prime pagine dei giornali era arrivata la notizia di una separazione imminente e veniva fatto il nome di Noemi Bocchi, una donna con cui Totti avrebbe una relazione da un po' di tempo. Voci che poi, dopo alcune ore, sono state smentite dall'ex-calciatore in una storia Instagram : "Nelle ultime ore ho letto sui media tante cose su di me e soprattutto sulla mia famiglia. Non è la prima volta che mi succede di sentire queste fake news" aveva detto Totti "Mi rivolgo a tutti voi che scrivete queste cose. Fate attenzione, perché di mezzo ci sono i bambini e i bambini vanno rispettati. E sinceramente mi sono veramente stancato di dover smentire". Anche Ilary Blasi aveva smentito tutto, postando una foto sui social in cui la famiglia veniva mostrata unita in un ristorante della Capitale, a due passi dal Quirinale. Eppure dopo 6 mesi le indiscrezioni sono tornate, questa volta con maggiore forza.

Crisi Totti-Ilari: indizi

Dopo 3 figli, un matrimonio e tantissime foto la coppia sembrava indissolubile. Ma spulciando qua e la gli indizi c'erano, bastava saperli leggere. Una frizzante Ilary ospite da Michelle Hunziker aveva ironizzato (ma neanche troppo) così: «Lei ha avuto due matrimoni due - riferendosi all'ex di Trussardi - io, invece, ho lo stesso marito da vent'anni, se non pubblico una foto per una settimana scrivono che ci stiamo lasciando». E di foto in effetti è un po' che non se ne vedono. Le vacanze ultime natalizie Ilary le ha trascorse in Lapponia con il coreografo Luca Tommassini, Totti era assente. All'ultima festa dei 45 anni di Francesco la moglie non c'era. Il 5 febbraio l'ultima lite a Castel Gandolfo. Lui sabato sera era allo stadio, lei pronta a condurre L'Isola dei famosi. Su F le dichiarazioni rilasciate dalla conduttrice in effetti non erano proprio romantiche: «Trovo sexy la libertà di scegliere. Anche di potermene andare da un giorno all'altro. Le cose con Francesco funzionano, ma nella vita non si sa mai. Tutto può cambiare. Io voglio essere indipendente e non essere appesa a un uomo». A confermare i sospetti non sono ovviamente i protagonisti, ma i rumors che parlano di una mamma Totti sempre più nell'attico dell'Eur e un Francesco sempre più nella casa di Casal Palocco, dove sembrerebbe pronto a trasferirsi lasciando così la moglie e i figli nella casa?