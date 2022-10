Totti, Ilary Blasi a Trigoria per la partita di Christian: ma lui resta in panchina. Le stories su Instagram

Ilary Blasi nel regno di Francesco Totti. O meglio, quello che un tempo è stata la sua seconda casa. La (quasi) ex moglie dell’attaccante ha scattato una foto sulla tribuna del campo Agostino Di Bartolomei di Trigoria taggando il figlio Cristian.

Totti e Ilary, il tribunale come lo stadio. «Ma lei viene scalza?». Avvocati e curiosi: si parla solo di scarpe e orologi

Ilary a Trigoria per vedere Cristian (che resta in panchina)

Il diciasettenne gioca nella Roma Under 18 allenata da Tanrivermis che ha affrontato il Napoli vincendo 2-0, ma lui non ha giocato nemmeno un minuto. Ilary lo ha comunque supportato dagli spalti per l’intera gara e poi lo ha riportato a casa, nella villa di 25 stanze che ormai Totti e la Blasi si dividono.

Ieri l'udienza per "la guerra del guardaroba"

Intanto si è consumato ieri mattina nell'aula 107 del Tribunale di Roma il primo round della guerra del guardaroba, combattuta tra Francesco Totti e Ilary Blasi a colpi di borse, scarpe, gioielli e orologi fatti sparire dalla mattina alla sera. Come prevedibile la coppia, che ha annunciato la separazione l'11 luglio scorso, non si è presentata in udienza. Ma a rappresentarla c'era uno stuolo di sette avvocati, solitamente riservato alle cause più complesse. I legali sono entrati nell'aula del giudice della settima sezione civile, Francesco Frettoni, alle 11,18 e sono usciti alle 12,28. Alla fine il magistrato si è riservato di decidere come procedere: se mantenere in un'unica causa le pretese dei due coniugi o se procedere con due giudizi distinti. Dovrà anche decidere se fare un'istruttoria, nell'ambito della quale sentire marito e moglie, ed eventuali loro testimoni. Al momento non è stata fissata la prossima udienza.