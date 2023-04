Ilary Blasi: «La villa all'Eur? Totti può entrare quando vuole». Tapiro da "Striscia" per la gaffe sui «normodotati»

Tapiro d'oro da Striscia La Notizia a Ilary Blasi. «A me i normodotati non piacciono», aveva detto la conduttrice confondendo «normodotati» con «normotipo», durante la puntata d'esordio de "L'Isola dei famosi", mandando in visibilio gli appassionati di gossip. Una gaffe che, sommata ai battibecchi a distanza con l'ex Francesco Totti, ha convinto Valerio Staffelli a consegnare alla conduttrice il Tapiro d'oro, l'ottavo della sua carriera.

Ilary Blasi-Francesco Totti, “insieme” in tv: stasera i due si sfideranno a colpi di Auditel (su reti diverse). Ecco dove saranno gli ex coniugi

Ilary Blasi: «Francesco può entrare quando vuole, casa è sempre aperta»

La consegna nella puntata di stasera su Canale 5, primo del secondo appuntamento con "L'Isola". «Ma diciamoci la verità, a chi è che piacciono i normodotati?», replica divertita Blasi, a cui Staffelli chiede se abbia davvero cambiato la serratura della villa all'Eur per non far entrare l'ex Francesco Totti. «Francesco può entrare quando vuole, la casa è sempre aperta», chiarisce la conduttrice. «E con il nuovo compagno, il tedesco Bastian Muller, in che lingua comunica?», la incalza l'inviato di Striscia. Blasi ammette di non sapere il tedesco e di parlare un inglese «maccheronico». Il servizio completo stasera a Striscia la notizia.